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حماس: حظر قناة الجزيرة في إسرائيل يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الفاشي

Lebanon 24
01-04-2024 | 15:45
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اعتبرت حركة حماس، الاثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل، "قرارا انتقاميا يسعى لطمس حقيقة جرائمه البشعة".

 وقالت الحركة، في بيان: "تمرير الكنيست للقرار (حظر الجزيرة)، وتأكيد الإرهابي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عزمه التحرّك لإغلاق القناة، بعد تغطيتها المهنية لحرب الإبادة ضد شعبنا، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الفاشي، الذي يسعى يائساً إلى طمس حقيقة جرائمه البشعة".

 وأضافت أن "هذا القرار الانتقامي، يأتي تتويجاً لحملات التضييق والحصار والإرهاب التي يفرضها الاحتلال الفاشي على الصحفيين والعمل الصحفي، ولجرائمه وانتهاكاته بحقّهم".

 وطالبت الحركة، المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية، بـ"إدانة النيّات الصهيونية تجاه قناة الجزيرة، وفضح سلوك الاحتلال الهمجي، تجاه الصحفيين، والعمل على تكثيف التغطية الإعلامية من قطاع غزة، وبث حقيقة الجرائم الصهيونية إلى العالم".

( الأناضول)

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