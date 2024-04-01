عباس يبحث وبلينكن سبل وقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الفلسطيني من الوزير الأميركي، تخلله التهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وبدء عملها.

وتم خلال الاتصال "بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة".

وشدد على "أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة".

وطالب الرئيس الفلسطيني، وزير الخارجية الأميركي "بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح"، محذرا "من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء".

وجدد عباس "التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".

كما جدد التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها".

وشدد عباس على ضرورة التدخل "لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح جميع الحواجز في الضفة، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

من جانبه، هنأ بلينكن، عباس بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تتطلع للعمل معها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستقوم بالضغط من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل من أجل حل سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بالتعاون مع فلسطين والأطراف العربية.

( الأناضول)