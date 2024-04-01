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مقتل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة

Lebanon 24
01-04-2024 | 19:06
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أفادت "حماس" في وقت متأخر من يوم الإثنين، بأن عدداً من الأجانب وفلسطيني قتلوا في ضربة إسرائيلية بدير البلح وسط غزة.
ووفق المكتب الإعلامي للحركة، فإن خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، قتلوا في الضربة الإسرائيلية.
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ومن بين القتلى أشخاص من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، بالإضافة إلى فلسطيني أيضاً.
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