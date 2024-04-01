Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي يدمر زورقا مسيّرا حوثيا في البحر الأحمر

Lebanon 24
01-04-2024 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1182044-638476351831924744.jpg
Doc-P-1182044-638476351831924744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بتدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين، مثّل تهديدا للقوات الأميركية والتحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان نشرته على حسابها في "إكس":
Advertisement

في الساعة 9 صباحا بتوقيت صنعاء يوم الإثنين نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير زورق مسّير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.
عملية تدمير الزورق جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس.
شكل الزورق تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
 
يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت يوم الإثنين إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وجاء في التقرير "أفاد ربان السفينة أنهم تلقوا نداء من كيان ادعى أنه تابع للبحرية اليمنية وطلب من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها".
وأضاف التقرير "بعد فترة وجيزة من النداء، أبلغ أحد أفراد طاقم السفينة عن أنهم سمعوا ما يشتبه أنها طلقات نارية".
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على مدى أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الإفريقية، وأثارت مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيفهم "جماعة إرهابية". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-04-02
03:23 | 2024-04-02
02:41 | 2024-04-02
02:36 | 2024-04-02
02:30 | 2024-04-02
01:59 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24