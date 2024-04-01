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عربي-دولي

أستراليا: نسعى للتأكد من مقتل أحد مواطنينا في غزة

Lebanon 24
01-04-2024 | 23:22
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قالت وزارة الخارجية الأسترالية يوم الإثنين إنها تسعى إلى التأكد من تقارير أفادت بمقتل أحد مواطنيها فيما يشتبه بأنها غارة جوية إسرائيلية في غزة.
 
وأضافت في بيان "تسعى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشكل عاجل إلى تأكيد التقارير التي تفيد بأن عامل إغاثة أستراليا لقي حتفه في غزة".
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وأردفت "هذه التقارير مؤلمة للغاية".
وفي مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي)، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن وزارة الخارجية "تجري تحقيقا عاجلا" في هذه التقارير.
وأوضح ألبانيزي: "أنا قلق للغاية بشأن الخسائر في الأرواح التي تحدث في غزة. حكومتي تدعم وقفا مستداما لإطلاق النار مع الدعوة إلى تحرير الرهائن، وقد فقد عدد كبير جدا من الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء أرواحهم خلال صراع غزة". (سكاي نيوز)
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