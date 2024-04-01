السعودية تُدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق: انتهاك للقوانين الدولية

تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية. pic.twitter.com/rO6qAr6rfE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 1, 2024 Advertisement

أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الاثنين.وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لأي استهداف للمنشآت الدبلوماسية.وشددت الخارجية السعودية على أن استهداف المنشآت الدبلوماسية يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية.وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية". (العربية)