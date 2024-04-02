أستراليا تؤكد مقتل عاملة إغاثة بغارة في غزة... وتطالب إسرائيل بالمحاسبة

أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء، أنّ مواطنة أسترالية هي في عداد عاملي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة إسرائيلية في وسط غزة مساء الاثنين.

وقال ألبانيزي إنّ المتطوّعة لالزاومي "زومي" فرانكوم كانت تقوم "بعمل قيّم للغاية" في توزيع الغذاء في قطاع غزة، مؤكّدا أنّ بلاده "ستسعى إلى محاسبة كاملة ومناسبة" للمسؤولين عن مقتلها.

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وتابع "أقدم التعازي لأسرة وأصدقاء عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم التي قتلت في غزة".

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أعلنت حركة حماس أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة وورلد سنترال كيتشن غير الحكومية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحركة إن بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصا من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، مضيفا أن فلسطينيا قتل أيضا.

وقالت المنظمة على موقع أكس "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من وورلد سنترال كيتشن قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة.. هذه مأساة. عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفا أبدا".



وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث "المأساوي".

وجاء في البيان "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهودا كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع وورلد سنترال كيتشن في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وقال ألبانيزي في مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن وزارة الخارجية "تجري تحقيقا عاجلا"، في هذه التقارير.

وأضاف "أنا قلق للغاية بشأن الخسائر في الأرواح التي تحدث في غزة. حكومتي تدعم وقفا مستداما لإطلاق النار مع الدعوة إلى تحرير الرهائن، وقد فقد عدد كبير جدا من الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء أرواحهم خلال صراع غزة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية الثلاثاء إن التقارير عن وفاة عاملة إغاثة أسترالية مؤلمة للغاية.

وأضاف "لقد كنا واضحين بشأن الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في هذا الصراع. وقد كنا واضحين للغاية في أننا نتوقع أن يتسنى للعاملين في المجال الإنساني في غزة أداء عملهم المنقذ للحياة في أمان ودون عوائق".

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه رويترز مسعفين ينقلون الجثث إلى مستشفى ويعرضون جوازات سفر ثلاثة من القتلى.

وتقدم وورلد سنترال كيتشن مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين. وقالت الشهر الماضي إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوما. (الحرة)