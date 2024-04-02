فقدانهم أصعب من فقدان قاسم سليماني.. ضباط إيرانيون طالتهم إسرائيل في قلب سوريا (صور)

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خسرت إيران بالضربة الإسرائيلية التي دمرت أحد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الاثنين، وتسبّبت بسقوط 11 قتيلاً، جنرالات وقيادات من الحرس الثوري الإيراني، حتى رآها البعض أصعب من فقدان قاسم سليماني عام 2020. فمن هم أشهر الأسماء الإيرانية التي قضت في دمشق؟-القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي، وهو قيادي في فيلق القدس قضى بالغارة الإسرائيلية على المزة بالعاصمة السورية دمشق، ويعد من أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.كان يعمل منذ 2008-2016 في فيلق القدس، وكان قائدًا للحرس في سوريا ولبنان. كما تولى زاهدي خلال الفترة ما بين 2005-2008 قيادة قوات الحرس الثوري البرية.ثم تولى قيادة قاعدة ثأر الله مع الحفاظ على منصبه قائدًا لقوات الحرس البرية خلال الفترة ما بين 2005-2006.وعمل نائبا لرئيس عمليات الحرس الثوري من 2016-2019.وكان زاهدي من القيادات الوسطى في الحرس الثوري أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتولى قيادة اللواء 44 قمر بني هاشم 1983-1986، وقاد لفترة قصيرة في العام 2005 القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.-الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي، وهو نائب قائد فيلق القدس زاهدي- العميد حسين أمير اللهي، وهو رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري في سوريا ولبنان.كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي كذلك مقتل 4 مستشارين آخرين هم، مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني.وكانت الضربات الإسرائيلية استهدفت الاثنين، حي المزة في دمشق، ودمرت الصواريخ بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وتدمير المبنى الملحق بالسفارة بشكل كامل. (العربية)