بعد مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية.. "وورلد سنترال كيتشن" تعلّق عملياتها بغزة

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي ( وورلد سنترال كيتشن) ، مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، كاشفة أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين.

وقالت في بيان إن "فريقها كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين، ومركبة أخرى تحمل شعارها"، مضيفة: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي".

إلى ذلك، أعلنت وورلد سنترال كيتشن، تعليق عملياتها في غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفت فريقها بدير البلح.

وتابعت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب، بل على المنظمات الإنسانية".