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بعد مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية.. "وورلد سنترال كيتشن" تعلّق عملياتها بغزة

Lebanon 24
02-04-2024 | 01:22
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أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن)، مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، كاشفة أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين.
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وقالت في بيان إن "فريقها كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين، ومركبة أخرى تحمل شعارها"، مضيفة: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي".
 
وتابعت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب، بل على المنظمات الإنسانية".
 
 
إلى ذلك، أعلنت وورلد سنترال كيتشن، تعليق عملياتها في غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفت فريقها بدير البلح.
 
 
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