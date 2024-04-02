بعد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية ومقتل زاهدي.. ما أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا؟





وقد فتح استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الإثنين، والذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي فصلا جديدا من الصراع الذي وصل هذه المرة حد استهداف منشآت دبلوماسية إيرانية.

Advertisement فيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا على مدى سنوات:



40 غارة إسرائيلية على سوريا في عام 2023.

28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2022.

28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2021. خلال السنوات الماضية، تحولت سوريا لساحة يترجم عليها الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي بدأ يتسارع ويتصاعد أكثر عقب هجوم 7 تشرين الاول.وقد فتح استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الإثنين، والذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي فصلا جديدا من الصراع الذي وصل هذه المرة حد استهداف منشآت دبلوماسية إيرانية.فيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا على مدى سنوات:40 غارة إسرائيلية على سوريا في عام 2023.28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2022.28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2021.

إسرائيل تستهدف حزب الله ومستودعات أسلحة وقادة الحرس الثوري الإيراني.

في أذار 2023 ، اغتيال إسرائيل القيادي في سرايا القدس علي رمزي الأسود في دمشق.

25 كانون الأول 2023 ، مقتل رضي موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

20 كانون الثاني 2024 مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق.

2 شباط 2024، مقتل مستشار بالحرس الثوري يدعى سعيد علي دادي في غارة إسرائيلية بدمشق.

26 أذار 2024، مقتل ضابط إيراني برتبة عقيد بهجوم إسرائيلي في دير الزور. (سكاي نيوز)