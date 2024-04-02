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عربي-دولي

"حماس" تطالب بإدانة دولية لاستهداف فريق "المطبخ المركزي العالمي"

Lebanon 24
02-04-2024 | 03:58
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نددت حركة "حماس" باستهداف الجيش الإسرائيلي فريق الإغاثة التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" جنوب دير البلح، فيما انتشر فيديو لعمل أعضاء الفريق بالقطاع.


وقالت الحركة اليوم الثلاثاء: "ندين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي".
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وأضافت: "هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين وفرق الإغاثة الدولية والإنسانية".
وأردفت: "الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية والإنسانية لإرهاب العاملين فيها ومنعهم من مواصلة مهامهم".
وطالبت "حماس"  المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إدانة هذا الفعل الشنيع والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال".
وتم تداول فيديو سابق لأعضاء فريق الإغاثة التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وهم يؤدون عملهم ويجهزون الطعام من أجل توزيعه في القطاع.
ووفق وزارة الصحة في غزة فإن "أربعة عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين".
 
ومن جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن "الشهداء هم 4 أجانب، (ثلاثة) يحملون الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية والرابع لم تعرف جنسيته، إلى جانب السائق وهو مترجم فلسطيني، يدعى سيف عصام أبو طه".
وأفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.
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