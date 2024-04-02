هجوم بمسيرة انتحارية على قاعدة التنف الأميركية.. هل من أضرار أو إصابات؟

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تعرضت القاعدة الأميركية بمنطقة التنف على مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية مساء أمس الاثنين، لهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية.وأسقطت الدفاعات الأرضية في القاعدة، المسيّرة الانتحارية في منطقة الكتيبة التي تبتعد 4 كيلومتر عن القاعدة، دون حدوث أي أضرار في محيط القاعدة أو داخلها.ويأتي الهجوم على قاعدة التنف بعد ساعات من استهداف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، أسفر عن مقتل ثمانية قياديين في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.وكانت قاعدة التنف قد تعرضت لنحو 14 هجوما منذ التصعيد العسكري في قطاع غزة، من أصل اكثر من 120 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سوريا. (سكاي نيوز)