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"هل أنت مجنون؟".. مقطع فيديو يظهر نتنياهو محبطاً بعد العملية الجراحية التي خضع لها!

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:58
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بثت قناة 13 الإسرائيلية، مقطع فيديو قالت إنه أرسل إليها عن طريق الخطأ، يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، ويبدو فيه "غاضبا".

 وبحسب القناة، فقد أجرى نتنياهو "البروفة" قبل وقت قصير من دعوة وسائل الإعلام إلى الغرفة، ويبدو أن اللقطات قد تم نقلها عن طريق الخطأ إلى القناة.
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في الفيديو الذي بثته الشبكة، يقرأ نتنياهو السطور الأولى من كلمته الافتتاحية، ويتوقف مرارا وتكرارا لطرح الأسئلة وإعطاء تعليمات لمساعديه فيما يتعلق بحالة الغرفة، وتكييف الهواء، ونظام الصوت، واختيار الكلمات في نصه المعد على الملقن، من بين أمور أخرى.

في بعض الأحيان، يبدو رئيس الوزراء، الذي حضر جلسة مجلس وزراء الحرب بعد المؤتمر الصحفي ثم خضع لعملية جراحية لمعالجة الفتق، مضطربا إلى حد ما وقليل الصبر وهو يراجع أفضل طريقة لافتتاح خطابه.

תיעוד נדיר: החזרה של ראש הממשלה נתניהו לקראת מסיבת העיתונאים אתמול שודרה בטעות pic.twitter.com/wejKxE45db

— יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) April 1, 2024
 
ويقول وهو يدخل: "واو، ما هذه المسافة، هل أنت مجنون؟"، وليس من الواضح ما الذي يشير إليه، على الرغم من أنه قد يكون يتحدث عن الملقن.

ويضيف: "اقترب أكثر، ما هذا؟ أغلق الباب، وأطفئ مكيف الهواء على الفور. سوف يسمعون ذلك، أليس كذلك؟" ربما في إشارة إلى أعضاء وسائل الإعلام الذين ينتظرون في الخارج.

وفي بداية تحضيراته، قال نتنياهو: "مواطنو إسرائيل، مساء الخير"، قبل أن يتوقف ويسأل: "لماذا مساء الخير؟ حسنًا، لا يهم"، ثم يحاول بعد ذلك قراءة الجملة بعدة طرق قبل أن يبدو راضيا. ويتابع القول: "هذا لا يبدو مركزا طبيا"، في إشارة إلى مستشفى الشفاء، قبل أن يكرر الجملة، ولكن هذه المرة بلهجة أكثر سخرية، ويقول: ""هذا لا يبدو مركزا طبيا..هذا  يبدو مركزا إرهابيا". (روسيا اليوم)
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