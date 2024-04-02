تنديدات دولية بمقتل عمال إغاثة في غزة

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لا تزال تداعيات مقتل سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية، في غارة إسرائيلية على قافلة تابعة لها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة الاثنين، مستمرة.فقد أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، عن شعوره بالصدمة جراء ما حدث.وأوضح في تغريدة على منصة إكس، أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" توفر المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها للسكان الذين يعانون من الجوع، مشدداً على أن العاملين في المجال الإنساني "ليسوا هدفًا".بدوره، أكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات- المسؤول عن الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية يانيز لينارتشيتش، إدانته للهجوم الجديد على العاملين في المجال الإنساني في غزة.أيضاً، عبر ممثل الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء، عن إدانته للهجوم، مطالباً بإجراء تحقيق.وقال بوريل في بيان إنه على الرغم من كل المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلا "أننا نشهد سقوط ضحايا أبرياء جدد".كما شدد المسؤول الأوروبي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة على الفور والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين.يشار إلى أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، كانت أفادت في بيان، بمقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي بدير البلح وسط قطاع غزة.وأضافت "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".إلى ذلك، أعلنت المنظمة تعليق جميع عملياتها في المنطقة، وقالت إن القتلى السبعة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.