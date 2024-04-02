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عربي-دولي

خامنئي يتوعد إسرائيل: ستندمون على ضربة دمشق

Lebanon 24
02-04-2024 | 06:30
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بعدما توعدت مراراً وتكراراً على لسان مسؤوليها أمس أن الغارة التي استهدفت قنصليتها في دمشق لن تمر دون عقاب، جددت إيران اليوم الثلاثاء تهديداتها.
 
فقد هدد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستعاقب إسرائيل على استهداف قنصليتها بدمشق.
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وأضاف أن تل أبيب "ستندم على هذه الجريمة"، وفقا قناة "العالم الإيرانية".

كما تابع مستشار المرشد أن المسؤولية الأميركية قائمة سواء كانت واشنطن على علم بالهجوم الإسرائيلي على بعثة طهران أم لا، في إشارة منه إلى إعلان واشنطن أمس عدم معرفتها بهجوم دمشق.

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف أن إسرائيل ستواجه عقابا شديدا على استهداف القنصلية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
 
كما شدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أيضا على أن الهجوم الإسرائيلي لن يمر دون رد.

بدوره أعلن مجلس الأمن القومي أنه اجتمع أمس "واتخذ القرارات المناسبة" بشأن الغارة التي استهدفت القنصلية، دون أن يتطرق إلى تفاصيل إضافية.

فيما اعتبرت هيئة الرئاسة بالبرلمان أن الرد الحاسم والمتناسب مطلب وطني. (العربية) 
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