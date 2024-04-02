رئيس الوزراء الفلسطيني: تنفيذ برنامج الحكومة يتطلب وحدة وطنية

بعد تشكيله الحكومة الفلسطينية وأدائه اليمين الدستورية أمس الأحد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن تنفيذ برنامج الحكومة يتطلب الوحدة الوطنية.



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وتابع: "سنواجه الفساد في كل المؤسسات الوطنية"، مضيفاً "نضغط مع الشركاء الدوليين لدفع إسرائيل على الإفراج عن أموالنا". كما قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "ندعو كل الأطراف الفلسطينية إلى تمكين الحكومة للقيام بعملها".وتابع: "سنواجه الفساد في كل المؤسسات الوطنية"، مضيفاً "نضغط مع الشركاء الدوليين لدفع إسرائيل على الإفراج عن أموالنا".

كذلك قال "الحكومة ستعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لكل الفلسطينيين".



أما في شأن الأوضاع في قطاع غزة، قال مصطفى، إن الحكومة ستسعى لتشكيل أكبر تحالف دولي لإغاثة شعبنا في غزة، مشيرا إلى أن وزير الدولة للإغاثة سيقود جهود الحكومة في غزة.



وتابع "ندرك تعقيدات الوضع في غزة وسنتحمل المسؤولية لإنهاء المعاناة".

وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية بوقف الإبادة وجرائم الحرب فورا، وقال إن العملية الإسرائيلية في مجمع الشفاء جريمة حرب. (العربية)