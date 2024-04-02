بعد مقتل 7 من موظفيها في غزة.. ما هي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"

ذكر موقع "الجزيرة" أن منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) أعلنت أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة أمس الاثنين.

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و"المطبخ المركزي العالمي" هو منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وأسس المنظمة الطاهي خوسيه أندريس، أميركي من أصل إسباني، هو وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

وتوسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن، وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك للاجئين والمتضررين من الصراعات.

قدمت عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عام 2022. وشاركت في أول شحنة من المساعدات يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص إلى قطاع غزة في آذار. ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من المنظمة تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة الأسبوع الجاري.



أما مؤسس المنظمة الطاهي أندريس فهو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أميركي، وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي والواقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من 3 نجوم. ونال أيضا ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015.



