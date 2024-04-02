شيخ الأزهر: العدوان الإسرائيلي استباح كل مظاهر الحياة في غزة

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أعرب شيخ الأزهر الشريف بمصر، أحمد الطيب، عن حزنه الشديد لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة مع اقتراب حلول عيد الفطر الأسبوع المقبل.وقال الطيب في كلمة له، مساء الاثنين، عقب استقبال بابا الكنيسة المصرية، البابا تواضروس الثاني للتهنئة بقرب عيد الفطر: "نشعر بحزن شديد لقرب حلول عيد الفطر المبارك وإخواننا في ‏غزة لا يزالون يعانون من العدوان الصهيوني المجرم الذي استباح كل مظاهر الحياة في غزة".وأضاف أن "العدوان قتل الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، واستهدف النازحين، وهدَم البيوت والمستشفيات ‏والمدارس"، مشددا على أنه "لا يجد تفسيرا ولا مبررا لما يحدث في غزة، سوى أنه إقصاء لصوت الدين ‏ومنظومة القيم والأخلاق والأعراف الإنسانية، وصم الآذان عن الاستماع لصوت الضمير ‏الإنساني".(عربي21)