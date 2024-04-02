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إقتصاد
خبر يتعلق بالدولار.. هذا ما كُشف عن سعره
Lebanon 24
02-04-2024
|
07:02
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بقي الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية، الثلاثاء، وسط تراجع الرهانات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.
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ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أميركية، الاثنين، توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ أيلول 2022.
إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.
ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية بنسبة 61.3 بالمئة خفض سعر الفائدة في حزيران، بانخفاض عن احتمال 70.1 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.
وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملة في "وستباك"، "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدولار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله الاثنين.
وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار.
وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.
وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79. (سكاي نيوز عربية)
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