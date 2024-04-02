غالانت: إسرائيل باتت اليوم في حرب متعددة الساحات

في ظل الوعيد المتبادل إثر استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس الاثنين، رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على تهديد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على ما يبدو.

فقد زعم غالانت أن ثمن العمل ضد إسرائيل سيكون باهظاً، مضيفاً أن إسرائيل باتت اليوم في حرب متعددة الساحات هجومياً ودفاعياً.



كما أكد أن تل أبيب تدفع ثمناً باهظاً.



جاء ذلك بينما عقد وزير الدفاع الإسرائيلي مداولات مع مسؤولين في قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، من أجل مناقشة خطط في حال تصاعدت المواجهات الحدودية، بعد الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وما نتج عنها من مقتل قادة ومستشارين.



وبحث غالانت إمكانية تطور الأحداث إلى حرب شاملة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".