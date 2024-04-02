السيسي يؤدي اليمين لولاية جديدة: محاطون بالأزمات

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الثلاثاء.



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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في 18 كانون الأول نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين. وبعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري حنفي الجبالي جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في 18 كانون الأول نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين.

وبعد أداء اليمين وجّه السيسي خطابا للمصريين تعهد خلاله أن "أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن"، مؤكدا أن مصر محاطة بالأزمات.

وتعهد الرئيس بأن يظل مخلصا في عمله "لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن". (العربية)