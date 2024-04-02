تقرير يكشف فضيحة.. هذا ما فعلته زوجة نتنياهو بأموال دافعي الضرائب

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهزت "صالونا خاصا لتصفيف الشعر، يسدد إنفاقه دافعو الضرائب".

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وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه بسبب "قضايا أمنية وتهديدات عالية المستوى" ضد سارة نتنياهو، فإن الحكومة استأجرت شقة مجاورة للمقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء في القدس، لتصبح غير مضطرة إلى التوجه إلى تل أبيب لتصفيف شعرها.وأوضح تقرير "واللا" أن الشقة "تخضع حاليا لتجديدات واسعة النطاق، تشمل تجهيزات لتصفيف الشعر وأدوات التجميل"، قائلا إنه "يتم دفع تلك النفقات من أموال دافعي الضرائب".كما أشار التقرير إلى أن الأمر جاء بعد واقعة العام الماضي، التي عرفت باسم "قصة شعر سارة"، حيث أنه بالتزامن مع المظاهرات ضد التعديلات القضائية في تل أبيب، رأت إحدى السيدات زوجة رئيس الوزراء تستعد لتصفيف شعرها بأحد "الصالونات".وشاركت السيدة صورة نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتجمع بعدها مئات المحتجين أمام الصالون، غضبا بسبب اختيارها يوما انتهى بالقبض على 71 شخصا وإصابة الكثيرين على يد الشرطة، للخروج وتصفيف شعرها.ونقلت الصحيفة أن موشي باتبول، مالك الصالون الذي حوصرت داخله نتنياهو، زار الشقة الجديدة التي تم استئجارها في القدس، ويقال إنها صالون زوجة رئيس الحكومة الجديد.وقال باتبول إن الشقة "لم يتم تجديدها ولم يتم استبدال مسمار واحد فيها". (روسيا اليوم)