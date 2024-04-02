Advertisement

عربي-دولي

فضيحة من العيار الثقيل تضرب الجيش الأوكراني.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1182251-638476680743181229.png
Doc-P-1182251-638476680743181229.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط الحرب المستعرة في أوكرانيا ضد القوات الروسية منذ سنتين، وجد أحد الضباط الأوكرانيين على ما يبدو الفرصة سانحة للقيام ببعض "التجارة غير المشروعة".

فقد تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات استخدمت طيارين أوكرانيين من النخبة لنقل المخدرات عبر مضيق جبل طارق، في رحلات ليلية خلف الكواليس.
Advertisement
 
وألقت القوات الأمنية القبض على ضابطين أثناء محاولتهما الهرب بعد هبوطهما بطائرة هليكوبتر في حقل بالقرب من "شيكلانا دي لا فرونتيرا" في جنوب إسبانيا.

فيما تم التعرف على أحد الطيارين وهو فيتور بلاها، عقيد سابق في الشرطة الأوكرانية، المتهم بقيادة المروحية التي كانت تحمل ما يقل قليلاً عن 800 كيلوغرام من القنب، وفق ما أفادت صحيفة "تليغراف".

كما اعتقل خلال العملية التي حصلت في كانون الثاني الماضي ولم يكشف عنها إلا الآن، تسعة أشخاص، بينهم طياران من ذوي الخبرة.

كذلك يعتقد أن من بين المعتقلين ميكانيكيون يقومون بصيانة المروحيات عبر استخدام أجزاء جلبت من دول الاتحاد السوفيتي السابق.
 
طريق التهريب
أما طريق التهريب الذي سلكته العصابة فتضمن الطيران عبر المضيق إلى شمال المغرب، حيث تم تحميل المخدرات، على أن تعود المروحية لاحقا إلى إسبانيا، محلقة على ارتفاع منخفض نسبيا، لا يزيد عن 30 مترًا فوق مستوى سطح البحر من دون استخدام الأضواء ومع إيقاف تشغيل أنظمة الملاحة لتجنب الكشف الإلكتروني.

ووفقا للمحققين، فإن تحليق الهليكوبتر بتلك الطريق يجعل اكتشافها محالاً لأن الجبال تتسبب في فقدان الموجات التي تستقبلها الرادارات الإسبانية عادة.

وعن الرسوم التي يتقاضاها المهربون، فكشف المحققون أنها قد تصل إلى حوالي 150 ألف يورو لكل رحلة.

كما أوضحوا أنهم خزنوا حوالي 30 حزمة من الحشيش في مكان خلف الطيار بعد إزالة المقاعد الخلفية.

يشار إلى أن قيمة شحنة 800 كيلوغرام من الحشيش يمكن أن تبلغ في إسبانيا حوالي 4 ملايين يورو. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2024-04-02
12:00 | 2024-04-02
11:49 | 2024-04-02
11:35 | 2024-04-02
11:31 | 2024-04-02
11:15 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24