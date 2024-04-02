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مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: بايدن يتحمل مجزرة مستشفى الشفاء

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:18
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حمّل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، الثلاثاء، الرئيس جو بايدن مسؤولية "المجزرة" والتنكيل بالمدنيين" الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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وقال المجلس الإسلامي في بيان، إن "إسرائيل خصصت مواقع لتنفيذ الإعدامات بحق الفلسطينيين في غزة"، مشددا على وجود تقارير مروعة عن مجمع الشفاء الطبي عقب انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة.

وأكد المدير التنفيذي لـ"كير" نهاد عوض، على أن "بايدن يتحمل المسؤولية المباشرة عن القتل الجماعي والدمار والتعذيب للمدنيين في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به، من خلال دعمه السياسي والعسكري المستمر لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية في غزة"، بحسب الأناضول.

وطالب عوض الرئيس الأمريكي بالتحرك لاتخاذ إجراءات ضد "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.

وفجر الاثنين، كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به في مدينة غزة عقب حصاره على مدار 14 يوما، عن دمار هائل ومشاهد مروعة من تنكيل بالجثامين وتجريف للقبور.(عربي21)
المصدر: عربي21
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