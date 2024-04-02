Advertisement

عربي-دولي

عمرها 22 عاماً... "زينب" تصبح أصغر عمدة في تركيا

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1182254-638476684143369656.jpg
Doc-P-1182254-638476684143369656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت زينب تشليك على لقب أصغر عمدة في تركيا بعد فوزها بالانتخابات المحلية مرشحو مستقلة في بلدة بمحافظة جناق قلعة.

وشاركت زينب البالغة من العمر 22 عاما، في الانتخابات المحلية ببلدة "كالكيم" في منطقة "ينجي" بمحافظة جناق قلعة غربي تركيا. وهي ابنة محمد تشليك، أحد رجال الأعمال المعروفين في مدينة "ينجي".
Advertisement

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، شكرت زينب التي ستكون في المنصب لخمس سنوات، المواطنين على دعمهم لها.

وقالت: "أود أن أشكركم جزيل الشكر على دعمكم في طريق الخدمة هذا الذي شرعنا فيه بجهودنا وصلواتنا معا. وأنا مدينة لذلك. سأكون جديرة بالثقة. هذا النجاح ملك لنا جميعا".

يذكر أن تركيا شهدت انتخابات محلية في 31 آذار الماضي، أسفرت عن تصدر حزب الشعب الجمهوري فيها، وفقا لنتائج أولية غير رسمية، بحصوله على أكثر من 37% من الأصوات بعموم البلاد.

فيما حل بعده حزب العدالة والتنمية بأكثر من 35% من الأصوات، بينما حل حزب الرفاه الجديد بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على نحو 6% من الأصوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2024-04-02
12:00 | 2024-04-02
11:49 | 2024-04-02
11:35 | 2024-04-02
11:31 | 2024-04-02
11:15 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24