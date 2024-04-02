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عربي-دولي

بالفيديو حريق ضخم في اسطنبول.. وعدد القتلى والجرحى كبير

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:33
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تسبب حريق كبير اندلع في مركز ترفيهي مؤلف من 16 طابقا في إسطنبول في تركيا بمقتل 25 أشخاص وإصابة 12 على الأقل. 
 
وأوضح رئيس بلدية إسطنبول أن الحريق اندلع أثناء أعمال إصلاح بملهى ليلي بوسط المدينة. 
 
 
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