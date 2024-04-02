بالفيديو حريق ضخم في اسطنبول.. وعدد القتلى والجرحى كبير

Gayrettepe'de dehşet anları... Zemin katında gece kulübü bulunan binada yangın çıktı... 10 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/bXOx731LM1 pic.twitter.com/1t1Ll2EW0C
— Odatv (@odatv) April 2, 2024
Gayrettepe'de dehşet anları... Zemin katında gece kulübü bulunan binada yangın çıktı... 10 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/bXOx731LM1 pic.twitter.com/1t1Ll2EW0C
🔥Şişli'de gece kulübünde #yangın!
📽Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. pic.twitter.com/T4aD69YcNe
— Haber 7 (@Haber7) April 2, 2024
🔥Şişli'de gece kulübünde #yangın!
📽Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. pic.twitter.com/T4aD69YcNe