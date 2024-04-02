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عربي-دولي

بطائرة مسيرة انتحارية.. استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:45
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تعرضت القاعدة الأميركية بمنطقة التنف شرق سوريا إلى هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن استهداف المسيرة الانتحارية للقاعدة الأميركية على الحدود الأردنية وقع في الليل، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.
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وأسقطت القوات الأميركية المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، بحسب الأناضول.(عربي 21)
 
المصدر: عربي21
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