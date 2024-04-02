اليونيسف: نشعر بصدمة من مقتل موظفي "المطبخ العالمي"

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الثلاثاء، عن صدمتها من مقتل عدد من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" إثر هجوم إسرائيلي وسط غزة، ودعت إلى حماية العاملين في المجال الإنساني بالقطاع.

ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وتعليقا على ذلك، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "جميعنا في اليونيسف مصدومون من مقتل فريق المطبخ العالمي الذي كان يعمل على توفير الطعام للأطفال والأسر الجائعة في غزة".

وأكدت في منشور على منصة إكس أنه "يجب دائما حماية حياة عمال الإغاثة والأشخاص الذين يخدمونهم" في غزة وغيرها من الأماكن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

( الأناضول)