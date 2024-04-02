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عربي-دولي

كان يقود سيارته بسرعة كبيرة... طالب دهس 4 أشخاص وقتلهم!

Lebanon 24
02-04-2024 | 11:11
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لا يزال الحزن يُخيّم على مدينة بورسعيد شمال مصر، بعد الحادث المأسوي، حيث دهس طالب يقود سيارته بسرعة جنونية 4 أفراد بينهم سيدة ما تسبب في مصرعهم جميعاً.

وأوضح عبد الله البلتاجي محامي ضحايا حادث الدهس أن السلطات نجحت في القبض على المتهم للتحقيق معه وكذلك خضع لتحليل المخدرات.
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كما كشف أن هذه ليست السابقة الأولى للمتهم، فقد اصطدمت سيارته قبل عام بسيارات أحد معارض السيارات وتسبب في تدمير عدد منها. (العربية)
 
 
 

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