كان يقود سيارته بسرعة كبيرة... طالب دهس 4 أشخاص وقتلهم!

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لا يزال الحزن يُخيّم على مدينة بورسعيد شمال مصر، بعد الحادث المأسوي، حيث دهس طالب يقود سيارته بسرعة جنونية 4 أفراد بينهم سيدة ما تسبب في مصرعهم جميعاً.وأوضح عبد الله البلتاجي محامي ضحايا حادث الدهس أن السلطات نجحت في القبض على المتهم للتحقيق معه وكذلك خضع لتحليل المخدرات.كما كشف أن هذه ليست السابقة الأولى للمتهم، فقد اصطدمت سيارته قبل عام بسيارات أحد معارض السيارات وتسبب في تدمير عدد منها. (العربية)