صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء ومصابي القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32916، والجرحى إلى 75494.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأردفت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 32916 شهيدا و 75494 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

( روسيا اليوم)