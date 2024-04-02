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بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة... بلينكن يطالب بتحقيق "محايد"

Lebanon 24
02-04-2024 | 11:31
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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في ضربة إسرائيلية فجراً على غزة.


وقال خلال مؤتمر صحافي في باريس: "تحدثنا مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية. لقد طالبناهم بإجراء تحقيق سريع ومحايد لنفهم ما الذي حصل بالضبط"، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأن ضربة "غير مقصودة" أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة.
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وكانت أكدت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في وقت سابق من اليوم "مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة الفريق مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".


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