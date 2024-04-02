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العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

Lebanon 24
02-04-2024 | 12:35
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صادق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، على قانون "العفو العام"، كما ورد إليه من البرلمان.

 جاء ذلك في مرسوم وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

 وقال البيان: "صادقت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

 والأربعاء والخميس، أقر البرلمان الأردني بشقيه (النواب والأعيان) مشروع قانون العفو العام.

 وبعد مصادقة الملك، يحتاج القانون لإعلانه بالجريدة الرسمية، حتى يصبح قانونا نافذا وساري المفعول.

 ويشمل المشروع جرائم الجنايات والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 19 آذار الجاري.

  ( الأناضول)

  

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