Advertisement

عربي-دولي

روسيا: لا يمكن التنبؤ بعواقب الضربة على القنصلية الإيرانية

Lebanon 24
02-04-2024 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1182324-638476815723759165.jpg
Doc-P-1182324-638476815723759165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف إلى انه لا يمكن التنبؤ بعواقب الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال ديدوف لقناة "روسيا 24": "كما يقولون سنراقب، يمكننا التحدث عن عواقب غير متوقعة للضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق".
Advertisement


وأضاف: "يصعب تحديد نوع الضرر الحاصل والعواقب المنتظرة، لكن من الواضح أنها ستكون سلبية وسيكون أثرها سلبيا على المنطقة برمتها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2024-04-02
14:15 | 2024-04-02
14:00 | 2024-04-02
13:38 | 2024-04-02
13:32 | 2024-04-02
13:17 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24