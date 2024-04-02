روسيا: لا يمكن التنبؤ بعواقب الضربة على القنصلية الإيرانية

لفت السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف إلى انه لا يمكن التنبؤ بعواقب الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.



وقال ديدوف لقناة "روسيا 24": "كما يقولون سنراقب، يمكننا التحدث عن عواقب غير متوقعة للضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق".

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وأضاف: "يصعب تحديد نوع الضرر الحاصل والعواقب المنتظرة، لكن من الواضح أنها ستكون سلبية وسيكون أثرها سلبيا على المنطقة برمتها". وقال ديدوف لقناة "روسيا 24": "كما يقولون سنراقب، يمكننا التحدث عن عواقب غير متوقعة للضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق".وأضاف: "يصعب تحديد نوع الضرر الحاصل والعواقب المنتظرة، لكن من الواضح أنها ستكون سلبية وسيكون أثرها سلبيا على المنطقة برمتها".