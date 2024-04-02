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عربي-دولي
بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي
Lebanon 24
02-04-2024
|
12:37
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استدعت الحكومة البريطانية سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة إسرائيلية في غزة.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أندرو ميتشل، في بيان اليوم الثلاثاء: "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم بشكل كامل على أفعالهم". (العربية)
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