لتوسيع رقعة عمليات التجنيد.. زيلينسكي يتخذ هذا القرار

وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وذلك لتوسيع رقعة عمليات التجنيد.



وبموجب المسودة الجديدة، سيكون على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لاستيضاح بياناتهم خلال 60 يوما من بدء إعلان التعبئة، كما يمكن إرسال الاستدعاء عبر الحساب الإلكتروني للمجند.

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وإذا لم يحضر المعني بالخدمة العسكرية إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال المدة المقررة، فقد يتم تقييد حقه في السفر إلى الخارج، وحقه في قيادة السيارة، وقد يتم تجميد حساباته أيضا.