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عربي-دولي

3 أولويات لحكومة محمد مصطفى.. ما هي؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:17
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وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى العملية العسكرية الاسرائيلية في مجمع الشفاء في قطاع غزة بأنها "جريمة حرب متكاملة الأركان".
 
وقال مصطفى خلال جلسة الحكومة الفلسطينية إنها "ستركز على أولويات ثلاث تتمثل في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، تحقيق الاستقرار المالي وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات".
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واضاف: "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس". 
 
كما اعتبر ان "الإدانة والاستنكار يجب أن يوجها ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء، وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".
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