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قبرص تعلن عودة المساعدات دون تسليمها لغزة.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:38
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أعلنت قبرص الرومية أن 240 طنا من المساعدات الإنسانية المرسلة عبر سفن من الجزيرة نحو قطاع غزة عادت دون تسليمها بسبب مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في هجوم إسرائيلي.

 وأوضح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب قبرص الرومية ثيودوروس غوتسيس أن 90-100 طن من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة عن طريق البحر من ميناء لارنكا تم تسليمها للسكان.

 وقال: "بعد ذلك، عادت 240 طنا من المساعدات التي تعذر توزيعها نتيجة مقتل 7 أفراد من منظمة المطبخ المركزي العالمي نتيجة هجوم إسرائيلي إلى قبرص".

 ولم يقدم المتحدث أي معلومات حول ما سيحدث للمساعدات المعنية وما إذا كان سيتم إرسالها إلى المنطقة عن طريق البحر مرة أخرى من عدمه.

( الأناضول)
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