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عربي-دولي

خطوة لافتة جدّاً تجاه فلسطين... هذا ما ستقوم به دولة أوروبيّة

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:32
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صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن "الحكومة اليسارية في إسبانيا عازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر تموز".

ونقلت وسائل إعلام عن سانشيز قوله لمجموعة من الصحافيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط بدأها من الأردن: "علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الاشهر الثلاثة المقبلة". (روسيا اليوم)
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