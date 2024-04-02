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عباس: ندين كل محاولة للمسّ بأمن الأردن واستقراره

Lebanon 24
02-04-2024 | 14:15
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هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 وأكد عباس، خلال الاتصال، "وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، والرفض التام لكل محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره أو محاولة استغلال معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للعبث بالساحة الأردنية، ورفض أي تدخلات خارجية بالشأن الأردني الداخلي".

 وشدد الرئيس الفلسطيني على ثقته بأن الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، ستتجاوز كل الظروف وستبقى بلدا آمنا مستقرا، مؤكدا أن "الأمن والاستقرار في الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا".

كما جدد الشكر للملك على "مواقف الأردن الثابتة والداعمة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وكذلك على مساعيها وجهودها في العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة ومنع التهجير القسري، وعلى أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات".

  ( سكاي نيوز)

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