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عربي-دولي

الإمارات: غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز

Lebanon 24
02-04-2024 | 14:35
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أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم، عن استغرابه تصرفات دولة شقيقة عربية حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قرقاش في منشور على حسابه في منصة "إكس" دون أن يوضح فيه أي دولة يقصد: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".

 وأضاف: "ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".

 وسبق أن أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أن بلاده "ماضية في طريقها دون الالتفات إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته".

( روسيا اليوم)

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