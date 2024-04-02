مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: المستشفى انتهى إلى الأبد

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أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة مروان أبو سعدة، أن المستشفى خرج من الخدمة إلى الأبد ولا يمكن ترميمه إذ باتت كافة مباني المستشفى آيلة للسقوط، وطالب بإقامة مستشفى ميداني على وجه السرعة.وأضاف في مؤتمر صحافي مع بعض أفراد الطاقم الطبي للمستشفى "حجم التدمير من الداخل ومن الخارج مهول جدا، والبنايات دمرت بشكل كامل".كما أردف أبو سعدة الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني الماضي "المختبر الرئيسي لوزارة الصحة الفلسطينية تم حرقه بالكامل".وتابع قائلا "نحن بحاجة إلى مستشفى ميداني عاجل بحد أدنى 180 سريرا، فالشمال لم يعد به سوى مستشفى كمال عدوان، كما تم اعتقال رئيس قسم العظام وعدد من أطباء القسم وأطباء الجراحة العامة وأطباء العناية المركزة ولم يعد لدينا الآن كوادر طبية حتى لمداوة الجرحى في أماكن أخرى".إلى ذلك ناشد مدير مجمع الشفاء الأمم المتحدة إجراء تحقيق رسمي في قيام إسرائيل بتدمير المجمع واعتقال كوادره. (العربية)