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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:10
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تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء، لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، وأمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة فورية لإعادة المحتجزين بغزة.

 وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام الكنيست وبينهم عدد من أهالي المحتجزين، هتافات تحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية عدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

 ورفع المحتجون لافتات على غرار "صفقة الآن"، و"أنقذ إسرائيل من نفسك (نتنياهو)".

 وتزداد حدة الاحتجاجات مع عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض، الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة بعد جولة مفاوضات تسعى للتوصل لصفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين تل أبيب وحركة "حماس" في قطاع غزة، غير أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

 وفي كلمة له من داخل الاحتجاجات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (حكم خلال عامي 1999–2001) : "نطالب بإجراء انتخابات الآن".

 وتابع: "نحن غاضبون، ففي نهاية المطاف، من الواضح للجميع أن الدخول إلى رفح لن يحدث إلا بعد بضعة أسابيع، وقد يستغرق بضعة أشهر، وبحلول ذلك الوقت، سيعود المختطفون جميعا تقريبا في توابيت".

 وأضاف باراك: "من تخلى عن المختطفين في 7 تشرين الأول مستعد للتضحية بهم".

 واعتبر أنه حتى لو كان إطلاق سراح المحتجزين ينطوي على وقف إطلاق النار فيجب أن يحدث ذلك "ولكن إذا خضعت إسرائيل لمن يقودها (نتنياهو)، فقد لا يعود المختطفون".

 وقال باراك أيضاً إن "المطالبة بإجراء الانتخابات الآن ليست عقاباً على الفشل، ولا عقاباً على إدارة الحرب. إنها نداء طوارئ يتطلع إلى المستقبل".

 ومضى بقوله: "أمامنا اختبارات قتالية صعبة مما كنا نعرفه. أمامنا أيضا (مهمة) استعادة الردع. وهذا لا يمكن أن تقوم به حكومة وزعيم فقدا ثقة الجمهور تماماً. علينا أن تذهب إلى هذه الاختبارات مع الحكومة التي سيتم انتخابها. أعتقد أن الشعب سيتخذ القرار الصحيح".

 وأردف: "علينا الإضراب وإغلاق الاقتصاد والهستدروت (الاتحاد العام لعمال إسرائيل)، والسلطات المحلية - إغلاق الدولة".

( الأناضول)
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