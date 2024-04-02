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عربي-دولي
مباحثات بين بايدن ونظيره الصيني.. ملفات عدة تناولها البحث
Lebanon 24
02-04-2024
|
14:53
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طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من نظيره الصيني شي جينبينغ الحفاظ على "السلام والاستقرار" في مضيق تايوان.
وذكر البيت الأبيض أن بايدن "شدد على اهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وعلى سيادة القانون وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي".
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وأضاف أن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكنولوجيا الأميركية المتقدمة من أن تُستخدم في المساس بأمننا القومي".
وأجرى بايدن مباحثات افتراضية مع الرئيس الصيني ركزت على عدد من الملفات منها قضايا التبادل التجاري وتايوان والذكاء الاصطناعي والشرق الأوسط وأوكرانيا وتعزيز التواصل بين البلدين لادارة المنافسة وتجنب النزاع، بحسب بيان للبيت الأبيض.
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