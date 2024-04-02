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عربي-دولي

تهديدات ارهابية.. دولة تعزز الاجراءات الامنية في سفارتها بسوريا

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:29
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كشفت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سوريا، اليوم الثلاثاء، أنه يجري باستمرار تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة الروسية في دمشق، بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.

وقالت البعثة في تصريح لوكالة "تاس": "مع أخذ الوضع العسكري والسياسي في سوريا والمستوى المرتفع للتهديد الإرهابي في الاعتبار، يتم تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة بشكل دائم".
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كما أوضحت السفارة أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل السفارة الروسية، ويجري العمل بشكل طبيعي، ولم يصب أي من الموظفين".

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