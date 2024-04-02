Advertisement

عربي-دولي

اليكم الدول الأكثر إرسالا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1182401-638476953577993667.jpeg
Doc-P-1182401-638476953577993667.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حسب بيانات "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حلت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 26 بالمئة من إجمالي المساعدات الموجهة إلى غزة رغم استمرار إسرائيل في عرقلة دخولها إلا بكميات قليلة، تليها تركيا بنسبة 23 بالمئة.

واحتلت تركيا المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر إرسالا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية.

 وجاءت السعودية بالمركز الثالث بواقع 16 بالمئة، ثم قطر بنسبة 8 بالمئة.

 وأرسل العديد من دول العالم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية لا تزال معظمها عالقة في مصر.

 وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2024-04-02
16:44 | 2024-04-02
16:35 | 2024-04-02
16:00 | 2024-04-02
15:43 | 2024-04-02
15:30 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24