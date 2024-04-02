اليكم الدول الأكثر إرسالا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

حسب بيانات "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حلت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 26 بالمئة من إجمالي المساعدات الموجهة إلى غزة رغم استمرار إسرائيل في عرقلة دخولها إلا بكميات قليلة، تليها تركيا بنسبة 23 بالمئة.

واحتلت تركيا المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر إرسالا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية.

وجاءت السعودية بالمركز الثالث بواقع 16 بالمئة، ثم قطر بنسبة 8 بالمئة.

وأرسل العديد من دول العالم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية لا تزال معظمها عالقة في مصر.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

( الأناضول)