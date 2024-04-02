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عربي-دولي

فتح: التدخلات الإيرانية لا هدف لها سوى الفوضى

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:44
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أكدت حركة فتح رفضها لكافة التدخلات الخارجية، تحديداً الإيرانية بالشأن الداخلي الفلسطيني.

وقالت في بيان إن "التدخلات الإيرانية بالشأن الفلسطيني لا هدف لها سوى الفوضى والعبث".

كما أضافت أن "أي عبث أو فلتان بالساحة الداخلية الفلسطينية سيكون من مصلحة إسرائيل".
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كذلك شددت على أن "الأجهزة الأمنية قادرة على قطع دابر الفتنة والتصدي للعابثين".

وختمت قائلة: "لن نسمح باستخدام قضيتنا كورقة لمشاريع مشبوهة ضدّ القضية". (العربية)
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