ترامب: قد ينتهي بنا المطاف في حرب عالمية ثالثة مع بايدن

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صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن تصرفات "المجنون" جو بايدن قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة نووية.وقال في خطاب أمام جماهيره "كنا غير مهددين من أي أحد، حتى جلس هذا الرجل على المكتب. والآن إنهم يتحدثون عن الأسلحة النووية بشكل دائم، ونحن لم نتحدث عنها".وأضاف: "لقد طورت قوة نووية إلى مرحلة لا يمتلكها أحد، لكن لا يتم ذكرها، ولا يتم الحديث عنها. لكن الآن بوتين يتحدث عن استخدام القوة النووية وكيم جونغ أون يفعل ذلك أيضا".وتابع مخاطبا الشعب الأميركي: "كان لديكم أربعة سنوات آمنة، كنتم آمنين لأنهم احترموا رئيسكم واحترموا الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أقول لكم أنتم لستم بأمان، يمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى حرب عالمية ثالثة مع هذا المجنون". (روسيا اليوم)