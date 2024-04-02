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عربي-دولي
واشنطن تحذّر إيران: سنردّ على أيّة هجمات انتقامية
Lebanon 24
02-04-2024
|
19:09
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قالت الولايات المتحدة إنها "لم تشارك في غارة جوية إسرائيلية على مجمّع السفارة الإيرانية في دمشق والتي أدّت إلى مقتل اثنين من القادة العسكريين الإيرانيين وخمسة مستشارين عسكريين".
ووصف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الاتهامات الإيرانية لواشنطن بالمسؤولية عن القصف الذي وقع الاثنين بأنها "هراء"، وحذّر من أن "بلاده سترد على أي هجمات انتقامية".
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وقال في إفادة صحفية: "دعوني أوضح الأمر. لا علاقة لنا بالهجوم في دمشق... لم نشارك بأي شكل من الأشكال".
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