حادثة دهس وطعن قرب قلقيلية.. وإصابة جنود اسرائيليين

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في عملية طعن ودهس أُصيب أربعة جنود إسرائيليين قرب مستوطنة كوخاف يائير شمال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية أدت إلى إصابة 4 اشخاص وتم تحييد منفذ العملية عند معبر إيال، فيما يجري البحث عن شخص آخر مشتبه به.وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 عند مفترق كوخاف يائير، بينهم شخص في حالة خطيرة. (سكاي نيوز)