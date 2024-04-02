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حادثة دهس وطعن قرب قلقيلية.. وإصابة جنود اسرائيليين

Lebanon 24
02-04-2024 | 23:02
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في عملية طعن ودهس أُصيب أربعة جنود إسرائيليين قرب مستوطنة كوخاف يائير شمال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية أدت إلى إصابة 4 اشخاص وتم تحييد منفذ العملية عند معبر إيال، فيما يجري البحث عن شخص آخر مشتبه به.
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وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 عند مفترق كوخاف يائير، بينهم شخص في حالة خطيرة. (سكاي نيوز)

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