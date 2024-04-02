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عربي-دولي

التطورات في غزة.. مدار بحث بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا

Lebanon 24
02-04-2024 | 23:18
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا "الدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكدا أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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